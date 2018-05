Zwaargewonde bij ongeval op ring 04 mei 2018

Twee personen zijn woensdagavond rond 22 uur gewond geraakt bij een ongeval op de buitenring, net voor de afrit Huizingen. Om een nog onbekende reden botsten een Ford en een BMW er tegen elkaar. De Ford sloeg over de kop en de bestuurder liep zware verwondingen op. Hij had zichzelf wel al uit het voertuig bevrijd, voor aankomst van de hulpdiensten. Hij werd onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de BMW liep lichte verwondingen op. De begeleidingswagen van een uitzonderlijk transport passeerden de crash en stonden in voor de nodige signalisatie voor aankomst van brandweer en politie. Door het ongeval waren twee rijstroken zo'n twee uur versperd, met stapvoets rijden vanaf Huizingen als gevolg. (TVP)