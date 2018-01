Zot van Beersel steunt goede doel 02u26 0 Foto Mozkito

De vriendenkring Zot van Beersel, die elk jaar activiteiten organiseert zoals de 'Do You Love the 90's Party', heeft opnieuw een goed doel gesteund. Een deel van de opbrengst van de evenementen werd geschonken aan Mensen voor Mensen, een vereniging die mensen in financiële moeilijkheden helpt. Zij mochten een cheque ter waarde van 2.000 euro in ontvangst nemen.





(BKH)