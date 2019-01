Zot van Beersel organiseert opnieuw 90's Retrofuif Pat Krimson komt op bezoek tijdens ‘Do you Love The 90’s’ in Alsemberg Bart Kerckhoven

10 januari 2019

De vriendenkring van Zot van Beersel organiseert op zaterdag 19 januari opnieuw een editie van ‘Do you Love The 90’s’ in de evenementenhal DOC in Alsemberg. De succesformule blijft behouden en dus mogen bezoekers zich verwachten een retrofuif met alleen maar topmuziek uit de jaren negentig. Vanaf 20.30 uur al komt dj Tiekes het beste van zichzelf geven. Om 22.30 uur komt Pat Krimson langs die iedereen wel kent van 2 Fabiola. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij Herberg De Zwaan in Dworp, café De Kelt in Halle, ’t Winkeltje Grote Baan in Beersel, snack ’t Pleintje in Alsemberg en den Alzenbar in Alsemberg. Aan de kassa betaalt iedereen 13 euro. In Herberg De Zwaan wordt nadien nog een afterparty georganiseerd. Zot van Beersel bestaat uit Bruno Lerminiaux, Bart Devillé, Jeroen Mommaert, Erik Wyns, Tim Hemelhof, Chris Van der Speeten en Jimmy Borremans. De vrienden willen activiteiten organiseren maar denken ook aan het goede doel. Zo wordt tijdens de fuif ook nog een cheque overhandigd van 2.000 euro aan revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek.