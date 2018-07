Ziekte van Newcastle bij hobbykweker 16 juli 2018

Bij een hobbykweker in de Frans Deneyerstraat in Alsemberg is vorige week de ziekte van Newcastle vastgesteld. Rond de haard van de besmetting moeten andere eigenaars van pluimvee of duiven in een straal van vijfhonderd meter een inventaris van hun dieren overmaken aan de burgemeester. Alle pluimveehouders en duivenkwekers moeten in die zone ook hun dieren laten vaccineren of een bewijs van vaccinatie voorleggen. Er geldt ook een vervoersverbod voor duiven. De maatregelen gelden voor drie weken. De ziekte van Newcastle tast het zenuwstelsel aan van de dieren en veroorzaakt heel wat sterfte. Mensen lopen geen gevaar en ook de consumptie van vlees en eieren van pluimvee houdt geen risico in. In heel het land werden de voorbije weken al dertien besmettingen vastgesteld. Het virus wordt verspreid door contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal of via lucht. (BKH)