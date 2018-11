Zeven horecazaken niet in orde Tom Vierendeels

05 november 2018

13u56 0 Beersel Negen horecazaken in Leeuw en Beersel hebben zaterdag de politie en verschillende inspectiediensten over de vloer gekregen. Slechts twee zaken waren met alles in orde.

Inspecteurs van de politiezone Zennevallei, de RSZ, het Nationaal Centrum Opsporingen en de FOD Financiën vielen zaterdag binnen bij negen horecazaken. De aandacht tijdens die controles ging voornamelijk naar goede werkomstandigheden, hygiëne en een correcte boekhouding.

In meerdere zaken werd vastgesteld dat er ontvangstbewijzen van de btw ontbraken, dat er geen witte kassa was, en dat het dagontvangstenboek ontbrak. Voorts waren sommige zaken niet in orde met de aangiftes van het personeel, studentenovereenkomsten en flexi-jobbers.

De lokale politie laat weten dat er in de nabije toekomst nog meer controles zullen volgen.