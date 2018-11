Zennestraat en Beerselsestraat afgesloten voor asfalteringswerken Bart Kerckhoven

29 november 2018

16u47 0 Beersel De Zennestraat en de Beerselsestraat in Lot krijgen dit weekend een nieuwe asfaltlaag en zullen daarom afgesloten worden.

Er wordt gewerkt in de Beerselsestraat vanaf de rotonde aan de Welkom tot ter hoogte van de Zennestraat 9 en in de Zennestraat vanaf het kruispunt Albert Denystraat tot aan brug over de Zenne. Er wordt een omleidingsweg voor het vrachtverkeer voorzien naar het op- en afrittencomplex van de Brusselse Ring in Huizingen. De herstellingswerken beginnen op vrijdag 30 november vanaf 19 uur en duren tot en met zondag 2 december. De straten zullen afgesloten zijn en de bewoners moeten vrijdagavond al hun wagens uit de werfzone parkeren. Als het weer niet meezit is het ook nog mogelijk dat de werken uitgesteld moeten worden.