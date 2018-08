Zeldzaam Twaalfvleklieveheersbeestje aan opmars bezig 11 augustus 2018

02u36 0

Het zeer zeldzame twaalfvleklieveheersbeestje is aan een opmars bezig in onze regio. Het diertje is een kever uit de familie van de lieveheersbeestjes.





Tijdens een inventarisatie en monitoring van vogels, zoogdieren, planten, paddenstoelen en insecten door Natuurpunt werd het diertje in 2017 voor het eerst in onze provincie opgemerkt in de oude kasteelparken van de domeinen Huizingen en Hanenbos. "De vondst van de kever was de grootste verrassing", zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. "Het gebied is de eerste vindplaats van deze soort in Vlaams-Brabant. Hiermee kan het gebied beschouwd worden als een van de belangrijkste Vlaamse leefgebieden voor deze zeldzame soort." Volgens waarnemingen.be waren er dit jaar in onze provincie vijf waarnemingen in Dilbeek en Pepingen. In heel België staat de teller op 35, voornamelijk onder de lijn Brussel-Leuven-Hasselt. Het lieveheersbeestje is dus duidelijk aan een opmars bezig.





De provincie trekt jaarlijks 70.000 euro voor natuurstudies zoals die vorig jaar in Huizingen. Ook de zwarte specht, havik, bosvleermuis, bunzing en hazelworm werden er aangetroffen. "Uit die studie blijken de provinciedomeinen qua beheer een topvoorbeeld te zijn", zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. "We moeten het promoten als typevoorbeeld van een goed beheerd kasteelpark." (TVP)