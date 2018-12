Yogalessen in sportzaal Kerkeveld Bart Kerckhoven

26 december 2018

12u58 1 Beersel De Beerselse sportdienst organiseert vanaf januari yogalessen in sportzaal Kerkeveld, in de Schoolstraat.

Een gebrevetteerde lesgeefster zal de deelnemers helpen om hun lichaam te versterken door verschillende houdingen in te oefenen, en tegelijk te focussen op de ademhaling. Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan zich inschrijven. De lessenreeks begint op 16 januari en loopt tot en met 29 mei, uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties.

De lessen worden ’s ochtends gegeven, van 9.30 uur tot 10.30 uur. Voor zestien lessen betaal je 80 euro, inclusief verzekering. Meer informatie op www.beersel.be/yoga2019 en bij de sportdienst via 02/359.16.65.