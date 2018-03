Woning tijdelijk onbewoonbaar na felle garagebrand 20 maart 2018

02u45 0 Beersel Een woning in de Grote Kapellaan is tijdelijk onbewoonbaar na een hevige brand maandagochtend.

Het vuur ontstond rond 8.45 uur in een aangebouwde garage naast het huis. De garage brandde volledig uit. De brand ontstond meer dan waarschijnlijk aan een elektrisch toestel in de ruimte. "Bij onze aankomst stond de garage in lichterlaaie", weet brandweerofficier Danny Van Laethem. "We konden niet verhinderen dat er een overslag was naar de woning, die wel beperkt bleef tot de keuken. De volledige woning vulde zich wel met rook. Ook de garage van de buren raakte beschadigd."





Hierdoor is het huis tijdelijk onbewoonbaar, waardoor de gepensioneerde bewoners tijdelijk elders onderdak moeten zoeken. "Tijdens de brand raakte een van de gasleidingen in de garage beschadigd, met een steekvlam tot gevolg", gaat Van Laethem verder. "De gastoevoer kon vervolgens snel worden afgesloten." Niemand raakte gewond, maar een vogeltje in de garage zou de brand niet overleefd hebben. (TVP)