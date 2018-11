Wetenschappers bewijzen: houten vaten essentieel voor goede lambiekbieren Bart Kerckhoven

26 november 2018

18u24 0 Beersel Lambiekbrouwers weten het al langer maar nu is het ook wetenschappelijk aangetoond: De houten vaten zijn wel degelijk van belang in het productieproces. Wetenschappers van de Vrije Universiteit van Brussel kwamen tot die vaststelling na jarenlang onderzoek.

Lambiekbrouwer Gert Christiaens van brouwerij Oud Beersel werkte mee aan het onderzoek dat werd gevoerd door wetenschapper Jonas De Roos en professor Luc De Vuyst van de groep Industriële Microbiologie en Voedings-biotechnologie aan de VUB. Echte lambiek wordt in de Zennevallei geproduceerd omdat hier ook de wilde gisten in de lucht hangen die nodig zijn om een goede lambiek te brouwen Maar een lambiekbrouwer heeft natuurlijk ook zijn eigen brouwgeheimen om micro-organismen in te zetten in het brouwproces. Wie een lambiekbrouwerij binnenstapt zal ook grote houten vaten zien waar het bier vaak lang in rust. Die houten vaten blijken nu wel degelijk heel belangrijk te zijn voor de smaak van de bieren omdat ook daar micro-organismen de smaak bepalen. “We weten al langer dat houten vaten nodig zijn om goede lambiekbieren te maken”, zegt Gert Christiaens. “Maar nu is er eindelijk ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Er zijn brouwer die beweren dat je ook in een inox tank met wat hout een goed lambiekbier kan brouwen maar de traditionele brouwers krijgen nu gelijk van de wetenschap. De conclusie over de houten vaten is er overigens maar een vaststelling. De voorbije jaren hebben ze op de VUB praktisch het hele DNA van die micro-organismen in kaart gebracht. Dit leert ons heel wat bij over het hele brouwproces van lambiek.”