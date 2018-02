Werkstraffen voor kleine cannabisdealers 21 februari 2018

Twee twintigers uit Dworp en Dilbeek zijn veroordeeld tot werkstraffen van 80 en 120 uur voor het dealen van cannabis. Op 8 januari 2015 werd J.B. opgemerkt nadat hij aan het rijden was met een joint in zijn mond. De man werd meteen aan de kant gezet en na een fouille van zijn wagen werd maar liefst 170 gram cannabis aangetroffen. Die had hij gekocht aan het station van Aalst. Bij het doornemen van zijn gsm troffen de speurders drugsgerelateerde berichten aan van B.A., een vriend van hem. Die had 'als vriendendienst' drugs geleverd aan collega's en werd daarom ook veroordeeld. Indien de mannen de werkstraf niet uitvoeren binnen het jaar wacht hen vervangende gevangenisstraffen van respectievelijk 8 en 12 maanden. (WHW)