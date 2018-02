Werkstraf voor fuifganger met losse handjes 10 februari 2018

Beersel Een twintiger uit Vissenaken werd veroordeeld tot een werkstraf van 65 uur voor slagen en verwondingen.

De feiten dateren van begin maart 2015, toen er tijdens een fuif in Dworp enkele opstootjes waren. Bij één ervan had een man een vuistslag in het gezicht gekregen. Hij moest afgevoerd worden met een hersenschudding.





Een onafhankelijke getuige wees de beklaagde aan als dader, die ook herkend werd door de vrienden van het slachtoffer. "Maar daar is niks van aan", beweerde de twintiger zelf in de rechtbank. "Er was tumult, maar ik heb daar nooit zelf deel van uitgemaakt." De rechter achtte de feiten evenwel bewezen. Als de twintiger zijn werkstraf niet binnen het jaar uitvoert, dan wacht hem een vervangende celstraf van vijf maanden. (WHW)