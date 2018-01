Wereldquiz in Beersel 02u29 0

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Beersel organiseert op vrijdag 19 januari de quiz 'Beersel in de wereld' in cultureel centrum de Meent. De organisatoren beloven een gevarieerde quiz met vragen over actualiteit, geschiedenis, sport, cultuur, muziek en andere thema's. De quiz wordt net als vorig jaar gepresenteerd door Kris Baert. Wie wil deelnemen kan zich inschrijven via gros@beersel.be of de Facebookpagina van de adviesraad. Ploegen van maximum vier personen kunnen zich inschrijven en dat aan 10 euro per ploeg. (BKH)