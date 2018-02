Weredi-jongeren reizen af naar Timboektoe 15 februari 2018

02u25 0 Beersel De jongeren van Koninklijk Gezelschap Weredi uit Lot vullen hun krokusvakantie met repetities voor hun volgende productie: 'Timboektoe'.

47 leden van de jeugdafdeling staan op 23, 24 en 25 februari op de planken van CC de Meent. Daar brengen ze het stuk 'Timboektoe' van Stefan Van Craeynest. Sonja Bosmans maakt meteen haar debuut als regisseur, bijgestaan door Karolien Emmerechts.





Vergeten op kantoor

Het verhaal gaat over een meisje dat een wonderlijke tijd beleeft wanneer ze door haar papa in zijn kantoor vergeten wordt. Jo Plumeau en de schoonmaakploeg bouwen alles om tot een televisiestudio, waar het meisje zelfs een reis richting Timboektoe wint. Voorstellingen om 20 uur (23 en 24 februari) en 15 uur (25 februari). Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van het bestuur en de spelers, of via www.toneelweredi.be. (BKH)