Wandelvoetbal Beersel Drogenbos scoort op inter-nationaal tornooi 23 juni 2018

Beersel- Verbroedering Beersel-Drogenbos nam deel aan een internationaal wandelvoetbaltornooi. Ter gelegenheid van haar vijf jarig bestaan organiseerde The Senior Army van KRC Genk het tornooi op de Jeugdacademie van KRC Genk. Twaalf wandelvoetbalclubs schreven in.





De ploegen werden onderverdeeld in drie reeksen van vier. Uiteindelijk behaalde Verbroedering Beersel Drogenbos een mooie zesde plaats. Verbroedering Beersel Drogenbos is nu al opnieuw kandidaat om deel te nemen aan het Genks tornooi van volgend jaar. (BKH)