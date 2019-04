Waar Clouseau ook echt Clouseau werd: Cabaretgroep KOMMA bestaat vijftig jaar Bart Kerckhoven

19 april 2019

10u46 5 Beersel Vijftig jaar geleden trad voor het eerst cabaretgroep KOMMA in Alsemberg op. Het potentieel van popgroep Clouseau werd destijds zelfs opgemerkt bij Komma en de cabaretgroep trad in de jaren tachtig voor duizenden mensen op in Brussel. “Maar het was vooral een concert voor tweeduizend zatte studenten dat ik nooit ga vergeten”, zegt Jan Gryseels die samen met Jos Vander Meylen terugblikt op vijftig jaar KOMMA.

Al veertig jaar heeft KOMMA in De Grote Sleutel in Alsemberg een lokaal. Elke donderdagavond komen de leden er samen om te repeteren. Maar ook Mortel 2.0 kan er zich voorbereiden. De coverband is zelf een uitloper van KOMMA. Toen de cabaretactiviteiten wat stil lagen besloten de muzikanten om intussen de muziekgroep uit te bouwen. Jan Gryseels en Jos Vander Meylen konden vijftig jaar geleden niet vermoed hebben dat Komma vandaag nog zou bestaan. Zij zijn vandaag de laatste van de oorspronkelijke bezetting. Het was toenmalig gemeenteraadslid Jot Theys die in 1968 een oproep deed naar de Alsembergse jongeren om zich te verenigen.

De eerste leden van KOMMA (Kolder Onzin Muziek Mime Amusement) werkten keihard om liedjes te componeren en sketches en conférences te bedenken en zo debuteerde op zaterdag 19 april 1969 Komma in de gemeentelijke feestzaal in Alsemberg. “Een honderdtal mensen maakten de voorbije decennia deel uit van KOMMA”, zegt Jan. “Het waren eerst jongeren uit Alsemberg maar ook uit de buurgemeenten sloten nieuwe leden zich aan. Maar net zo goed konden er mensen opnieuw vertrekken.” KOMMA mocht al in 1971 een eerste keer optreden in de Beursschouwburg en een deel van Komma haalde zelfs de finale van de talentenjacht ‘Onder de Ster’. Eind 1975 werd ook het lijflied van KOMMA geschreven op de tonen van ‘Le Métèque’ van Georges Moustaki: ‘Ik zèn ‘nen Alsembergeneer.’

Begin jaren tachtig wordt zelfs een eerste plaat uitgebracht. En in 1983 vervoegt de jonge drummer Bob Savenberg de groep. Hij zou later furore maken met Clouseau. Ook bandleden Karel Theys en Kris Wauters zetten de stap naar KOMMA. “Bob en Kris waren eigenlijk individualisten”, weet Jos Vander Meylen. “Ze hadden talent maar bij KOMMA hebben ze leren in een groep spelen. Clouseau was op dat moment een gelegenheidsgroepje. Het was BRT-producer Luk Saffloer die hier Clouseau opmerkte en hen zei dat ze honderd procent voor Clouseau moesten gaan. De rest is geschiedenis. We hebben in september 1988 zelfs een duo-optreden georganiseerd in de Meent in Alsemberg om onze split te eren. Clouseau vertrok definitief en werd groots in Vlaanderen en Nederland. Karel speelde een laatste keer mee de dag na de Belgische finale voor het Eurosongfestival waar Clouseau tweede eindigde met ‘Anne’ na Ingeborg en Stef Bos.” Komma leverde Clouseau eind jaren tachtig wel nog de inspiratie voor het Gordellied. De groep brengt dan ‘Gordelen’ uit, gebaseerd op een liedje van KOMMA: ‘Bezig Zijn’.

Maar ook Komma beleefde hoogtepunten in de jaren tachtig. “Een van de optredens die ik nooit zal vergeten was in de Stadsfeestzaal in Antwerpen in 1983,” vertelt Jan. “Daar was KOMMA geprogrammeerd in het tweede deel van het programma. We keken vanaf de balkons en zagen al die bakken bier en flessen whisky staan. We traden er op voor tweeduizend zatte studenten. Mannen van Voorpost moesten die bende in toom houden. Ik denk niet dat er veel van die mannen geweten hebben dat wij daar toen gespeeld hebben.”

Maar KOMMA trad tijdens vieringen van de Vlaamse Feestdag wel ook op de grotere evenementen op. Tot drie keer toe werden ze gevraagd voor de viering op de Grote Markt en speelden ze voor zesduizend toeschouwers. “Dat zijn toch wel hoogtepunten”, zegt Jan. “Maar we hebben zo tientallen optredens gehad. We traden meer dan zestig keer op per jaar en stonden in veel zalen. We traden voor duizenden mensen op maar ooit ook voor zeventien toeschouwers. Dat was in Kortenberg. Het was hondenweer en enkel de organisatoren hadden het zich geriskeerd om er door te trekken. Maar we hebben wel beslist om op te treden. Later is het ons nog eens overkomen in Hoeilaart. Maar toen Bert Anciaux minister werd was het afgelopen. Die heeft de subsidiekraan voor verenigingen dichtgedraaid waardoor het voor de organisaties onmogelijk werd om zo’n avonden nog te organiseren.”

Midden jaren negentig wordt door KOMMA nog de nieuwe show ‘KOM-MEDIA’ gebracht nadat even voordien er een nieuwe cd gelanceerd wordt. Jos en Jan spelen zelfs mee in twee afleveringen van de VTM-reeks Nonkel Jef en KOMMA wordt gevraagd als achtergrondkoor van Raymond Van het Groenewoud om op te treden in het programma Het Mooiste Moment op dezelfde zender. Tegelijk ontstaat Mortel Kommba dat vanaf 2001 kortweg Mortel wordt en als covergroep op heel wat festivals in de streek optreedt. Hoogtepunten zijn de passages op het Lem’n Rock Festival in Lembeek tussen 1999 en 2003. De voorbije jaren leverde KOMMA op regelmatige basis nieuwe shows af en ook Mortel 2.0, genoemd als eerbetoon aan de overleden Luc De Moortel, staat nog steeds op verschillende podium. Dit jaar wordt onder andere opgetreden op de Kasteelfeesten in Beersel. Maar het grote jubileum van KOMMA wordt gevierd op 5 oktober in de Meent in Alsemberg. En Jan en Jos hebben er ook al voor gezorgd dat KOMMA tegen dan mag pronken met een koninklijke titel.