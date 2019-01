Waaile Van Dwoeurp gaat naar ‘Kuuroord Fontina’ Bart Kerckhoven

08 januari 2019

Toneelkring Waaile van Dwoeurp voert eind deze maand in cultureel centrum de Meent in Alsemberg een nieuwe productie op. Dit keer wordt de luchtige komedie ‘Kuuroord Fontina’ gespeeld van de Vlaamse auteur Pol Anrys. Het wel en wee van de gasten en de uitbaters van een kuuroord in financiële problemen wordt er gevolgd terwijl die zaakvoerders er met creatieve oplossingen alles aan doen om het hoofd boven water te houden. Jenny Marchal, Marc Slootmans, Kaat Dierckx, Gunter Basteleus, Edgard De Loor, Ingrid Praet, Julia Buelinckx, Lenny Swalens en William Versteldt vertolken de rollen. Bert Demunter regisseert het stuk. De opvoeringen vinden plaats in de Meent op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari om 20 uur en op zondag 27 januari om 15 uur. Kaarten kosten 8 euro en zijn te koop bij spelers, bestuur, in de Meent, en bij krantenwinkel Carpe Diem. Meer info via www.waailevandwoeurp.be .