Vrouw krijgt na 27 veroordelingen allerlaatste kans: Werkstraf van 50 uur of drie maanden gevangenis Bart Kerckhoven

21 januari 2019

14u01 0 Beersel A.M. stond maandag voor de achtentwintigste keer voor de politierechter. Dit keer reed ze rond in Alsemberg tijdens een rijverbod, droeg ze geen gordel en kon ze geen identiteitskaart voorleggen.

De advocate had het aanvankelijk over ‘enkele overtredingen’ en dat zinde rechter Johan Van Laethem niet. “Dat zijn niet enkele overtredingen maar vooral een totaal gebrek aan burgerzin”, antwoordde de rechter. “Het is zelfs al de derde keer dat ze hier staat omdat ze blijft rijden tijdens een rijverbod en zelfs de examens niet aflegt.”

De procureur was ook streng en vorderde meteen gevangenisstraf van drie maanden, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van een jaar. De vrouw was zelf ook aanwezig en toen ze hoorde dat er zelfs een celstraf boven haar hoofd hing barstte ze in tranen uit. “Ik ben een andere vrouw dan toen”, vertelde ze de rechter. Van Laethem besloot haar een allerlaatste kans te geven. Ze kreeg een werkstraf van 50 uur en vier maanden rijverbod. Voert ze die werkstraf niet uit dan wordt die meteen omgezet tot drie maanden gevangenisstraf.