Vriendengroep haalt Get Ready naar DOC

Beersel Er wordt vanavond nog eens gefuifd in evenementenhal DOC. De vriendengroep Zot Van Beersel organiseert er voor de vierde keer een 'Do You Love The 90's Party', met optreden van Get Ready.

De vriendengroep wil met een reeks evenementen extra leven in de Beerselse brouwerij brengen. Een deel van de opbrengst van die feestjes gaat ook steevast naar een goed doel. Dit jaar treden ook de jongens van Get Ready op, wat voor heel wat fuifgangers een nostalgisch tripje doorheen de tijd belooft te worden. Voorts tekent dj Tiekes voor de muziek.





Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop, en 12 euro aan de kassa. Je kan kaarten verkrijgen in café De Drie Patrijzen in Dworp, café Blue Note in Halle, snack 't Pleintje in Alsemberg en 't Winkeltje op de Grote Baan in Beersel. (BKH)