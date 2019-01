Voormalig schepen Veerle Leroy uit Beersel krijgt derde plaats op federale lijst van Groen in Vlaams-Brabant Bart Kerckhoven

28 januari 2019

08u47 0 Beersel Voormalig schepen Veerle Leroy uit Beersel heeft van Groen de derde plaats gekregen op de federale lijst van de partij in Vlaams-Brabant. Ze is even strijdvaardig op het nationale niveau als in de gemeentepolitiek.

Veerle Leroy zit met Groen in de oppositie nadat ze de voorbije zes jaar schepen was in Beersel. Maar Lijst Burgemeester, N-VA en Open Vld sloten een akkoord zonder Groen. Maar het gemeenteraadslid kondigde wel al aan dat ze stevig oppositie zou voeren en doet nu ook mee aan nationale verkiezingen. Dat ze minder ervaring heeft op nationaal niveau schrikt haar niet af. “‘Het parlement zit vol met beroepspolitici die de binding met het lokale niveau en wat echt leeft bij de bevolking verloren zijn’ zegt Veerle Leroy. ‘Ik kom niet uit die ivoren toren. Ik wist op korte tijd de bezorgdheden van de Beerselaars te kapteren en te vertalen in een geloofwaardig lokaal beleid. En Groen biedt mij nu de kans om die kloof tussen de burger en te politiek te dichten op een hoger niveau.”

Leroy heeft ook al haar verkiezingsslogan gevonden: ‘Van vrouwelijk staal’. “De laatste jaren heb ik ruime ervaring en een breed netwerk uitgebouwd in de beleidsdomeinen energie en klimaat, welzijn en noord-zuid. Iedereen kent mijn gedrevenheid en mijn no nonsens stijl. Vandaar die slogan”, zegt ze.