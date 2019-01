Voorlopig nog geen oorzaak gevonden van mysterieuze ‘gasgeur’ Lekken of ontsnappen van aardgas is wel uitgesloten Tom Vierendeels

16u29 0 Beersel Het mysterie rond de vreemde ‘gasgeur’ in de Zennevallei raakt voorlopig niet opgelost. Hulpdiensten en Eandis zijn formeel: er is geen sprake van aardgasontsnappingen of -lekken. Op de vraag waar de zwavelgeur dan wel vandaan komt kan niemand voorlopig antwoord bieden.

“Twaalf oproepen uit de Halse binnenstad kregen we woensdagavond”, vertelt brandweerofficier Hans Van Schepdael. “Bij sommigen hing de geur binnen in huis, op andere plaatsen werd de geur buiten waargenomen. Zelf rook ik ook wel iets, maar alle metingen waren nihil. Het gaat dus zeker en vast niet om aardgas.” Ook Eandis bevestigt dit. “Aan meldingen van gaslekken en -geuren geven we de allerhoogste prioriteit”, verklaart woordvoerder David Callens. “Zo kwamen onze mensen altijd ter plaatse bij de meldingen uit de Zennevallei, maar er wordt niks vastgesteld. Ook Fluxys, beheerder van de hogedrukleidingen en omvormstations, deed al onderzoek maar daar blijkt eveneens niks aan de hand -onder meer aan de hoofddrukregelaar in Sint-Pieters-Leeuw werd onderzoek gedaan red.-. Het valt dus niet in onze sector te zoeken. Op zich heeft aardgas geen geur, maar in onze stations wordt een zwavelgeur toegevoegd zodat een lek altijd opgemerkt wordt. Het moet dus om iets gaan dat dezelfde geur heeft als de stof die we toevoegen. Maar de oorzaak is ook voor ons onbekend, al hopen we zoals iedereen dat die snel gevonden wordt. Anders moeten onze mensen telkens voor niks uitrukken, wat we uiteraard wel blijven doen bij elke melding. In ieder geval krijgen we nergens anders soortgelijke meldingen. Een tijdje terug was dit wel het geval in de regio van Hasselt, maar dit is een weerkerend fenomeen dat bepaalde vegetatie daar een zwavelachtige geur afscheidt.”

Weer speelt mogelijk een rol

Donderdagavond kwamen er voornamelijk oproepen uit Halle en Lot, terwijl dit vorige week donderdagochtend het geval was voor Sint-Genesius-Rode en Alsemberg. Toen werden nog verschillende scholen en een kinderdagverblijf preventief ontruimd. “Ik ben een leek op dat vlak, maar ik heb mij laten vertellen dat de weersomstandigheden een rol spelen”, zegt Beersels burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). “Door de droge en koude winterlucht zouden uitwasemingen van de riolen er sterker doorkomen.” Maar wat die geur dan exact veroorzaakt is niet duidelijk. Sommigen wijzen intussen in de richting van Fuchs uit de Heideveld, dat in het verleden wel eens voor geurhinder zorgde. Zij namen nadien wel maatregelen om dit te voorkomen. “En dit werd nu ook nagekeken en de geur komt niet van bij hen”, weet Vandaele. “En dan nog. Dan kan je dat misschien in Lot ruiken, maar toch niet in het centrum van Halle of in Rode?”

Ook burgemeester Marc Snoeck (sp.a) van Halle liet zich vertellen dat het weer een rol speelt. “Men zegt mij dat de huidige weersomstandigheden een rol spelen en hierdoor bepaalde geuren blijven hangen, zoals bijvoorbeeld die dat afkomstig zijn van het stoken en verbranden bij de mensen thuis”, luidt het.

Een specifieke oorzaak kon dus momenteel nog niet achterhaald worden en een onderzoek naar de afkomst van de geur zou er momenteel volgens de twee burgervaders en Eandis niet lopen.