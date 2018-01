Voetwegen blijken al afgeschaft. AL 140 JAAR HEISA ROND BAANTJES PROVINCIEDOMEIN NERGENS VOOR NODIG BART KERCKHOVEN

30 januari 2018

02u38 0 Beersel De heisa rond de geplande afschaffing van voetwegen in het provinciedomein was nergens voor nodig, want... ze werden al afgeschaft. In 1878. Een gemeentelijke ambtenaar vond die beslissing terug in de archieven van deelgemeente Dworp en intussen werden de 140 jaar oude documenten ook in het Provinciehuis teruggevonden.

Eind vorig jaar ontstond er commotie rond de geplande afschaffing van voetwegen 44 en 45, die het provinciedomein in Huizingen doorkruisen. Natuurverenigingen vonden het jammer dat de wegen uit de Atlas van Buurtwegen geschrapt zouden worden, en tijdens het openbaar onderzoek werden 42 bezwaarschriften ingediend. Oppositiepartij N-VA pleitte er zelfs voor om de voetwegen open te stellen.





Veiligheidsproblemen

"Er kwamen evenwel niet alleen bezwaarschriften binnen van mensen die tegen de afschaffing van de voetwegen waren (in principe kan je bij een openbaar onderzoek ook een 'bezwaarschrift' indienen als je vóór een bepaalde ingreep bent, red.)", zegt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). "Er waren dus ook voorstanders. Tijdens een veiligheidsoverleg heeft de politie ook nog eens benadrukt dat een provinciedomein met opengestelde voetwegen een veiligheidsprobleem met zich zou meebrengen. En net nu het al enkele jaren rustig is op het domein."





Maar uiteindelijk bleek de discussie dus nergens voor nodig te zijn. "Eén van onze ambtenaren die het dossier samengesteld heeft, kon in de Dworpse archiefen een beslissing terugvinden uit 1878 die de twee voetwegen afschafte", vervolgt Vandaele. "Het bestuur van de toenmalige provincie Brabant heeft die beslissing bekrachtigd en dus is ze vandaag nog altijd rechtsgeldig. We hebben het provinciebestuur dan ook laten weten dat de volledige aanvraag 'zonder onderwerp is', en dus afgevoerd kan worden."





Pottenkijkers

Voor alle duidelijkheid: 140 jaar geleden was er van een provinciedomein in Huizingen nog geen sprake. Maar toen de latere burgemeesters Albert Vaucamps er het kasteel en de grond van zijn vader erfde, wilde hij niet dat er nog pottenkijkers het domein zouden betreden. Dat was toen de reden om de voetwegen af te schaffen.





Het gemeentebestuur van Beersel vraagt wel nog altijd om een andere voetweg te verplaatsen naar de toegang tot het domein Hanenbos. Die voetweg loopt vandaag dood, maar zou een perfecte verbinding vormen naar Hanenbos, dat sinds 1 januari door de Vlaamse overheid beheerd wordt. "We hebben de Vlaamse overheid al gevraagd om het domein daar open te stellen. Die verlegging past daar perfect in dat kader."





Oppositiepartij N-VA betreurt intussen wel dat de bewuste beslissing om de voetwegen af te schaffen pas opdook nadat het openbaar onderzoek afgesloten werd. "Dit had veel mensen heel wat tijd kunnen besparen", zegt gemeenteraadslid Willem Vandenbussche (N-VA). "We willen wel nog uitzoeken wie hier eigenlijk fouten gemaakt heeft. Er werd een hele administratieve molen onnodig aan het draaien gebracht."