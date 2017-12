Vlaams geld voor Beerselse wegen 02u46 1

De Hallesteenweg op de grens van Beersel en Sint-Genesius-Rode wordt heraangelegd tussen het kruispunt met de Zoniënwoudlaan en de Zavelbergweg. Er worden ook nieuwe rioleringen aangelegd op de gewestweg. De werken zullen in 2019 uitgevoerd worden. Eerder kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) al aan dat ook de fietspaden op de Brusselsesteenweg in Alsemberg ter hoogte van het Sint-Victorinstituut heraangelegd worden. Daarvoor werd 1,5 miljoen euro voorzien in 2019. Ook de plaatsing van geluidsschermen staat nog steeds op de planning. Daarvoor is er 3.150.000 euro opzij gezet. Het gemeentebestuur van Beersel voorziet ook nog eens meer dan 400.000 euro aan bijdragen voor die geluidsschermen. (BKH)