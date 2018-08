Vlaams Belang serveert barbecue en paella 16 augustus 2018

Vlaams Belang Beersel organiseert op zaterdag 18 augustus een zomerbarbecue en paellafestijn. Het eetfestijn gaat door in de parochietuin van zaal Centrum in de Menisberg in Huizingen. Hongerigen kunnen er doorlopend terecht tussen 12 en 22 uur. Vanaf 19 uur zal een lokale folkband voor een vrolijke noot zorgen. De opbrengst gaat naar de werking van de lokale Vlaams Belang-afdeling. (TVP)