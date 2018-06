Vingerafdruk nekt inbreker 02 juni 2018

Een twintiger riskeert veertien maanden cel voor een woninginbraak in Beersel. De bewoonster was in de nacht van 21 op 22 oktober 2016 wakker geworden omdat het erg koud was in huis. Ze zag meteen dat er een raam openstond en dat haar telefoon en een alarmsysteem verdwenen waren. Die werden teruggevonden op de oprit. De inbreker had één fout gemaakt: hij had een enveloppe opengescheurd in de hoop er geld in te vinden. Zo leverde Bilal M. de speurders een bruikbare vingerafdruk. Uitspraak op 28 juni. (WHW)