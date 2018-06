Vingerafdruk kost inbreker 24 maanden cel 29 juni 2018

02u23 0 Beersel Een twintiger werd veroordeeld tot 24 maanden cel voor een woninginbraak in Beersel.

De bewoonster van het huis werd in de nacht van 21 op 22 oktober 2016 wakker omdat het zeer koud was in huis. Meteen stelde ze vast dat er een raam openstond, en dat haar telefoon en een alarmsysteem verdwenen waren. Die buit werd teruggevonden op haar oprit. Maar de inbreker had een fout gemaakt: hij had een enveloppe geopend in de hoop er geld in te vinden, maar zo liet hij ook een bruikbare vingerafdruk achter. En gezien hij reeds in een databank zat, kon hij zo gemakkelijk geïdentificeerd worden.





(WHW)