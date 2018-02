Vier bestuurders onder invloed van drugs 21 februari 2018

02u32 0

De politie van de zone Zennevallei betrapte het voorbije weekend vier chauffeurs onder invloed van drugs. Hun rijbewijzen werden meteen ingetrokken voor vijftien dagen.





De mensen werden betrapt tijdens een verkeersactie om de nultolerantie voor drugs in de kijker te zetten. Zeventien inspecteurs werkten zaterdagavond mee, waaronder ook twee inspecteurs van de federale politie. Tijdens de controle werden ook drugs teruggevonden in een auto en wat later werd bij een van de inzittenden tijdens een huiszoeking nog een kleine hoeveelheid drugs gevonden. Een persoon kreeg ook een boete voor verboden wapenbezit en een chauffeur reed met een voorlopig rijbewijs terwijl dat niet mocht. Eén voertuig werd ook getakeld omdat het niet verzekerd of gekeurd was. Er werden ook 275 bestuurders gecontroleerd op alcohol en zes mensen werden zo betrapt. Een andere man reed onder invloed van alcohol en dat tijdens een rijverbod. (BKH)