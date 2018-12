VIDEO. Sinterklaas maakt spectaculaire intrede in Alsemberg Bart Kerckhoven

06 december 2018

10u22

Sinterklaas maakte donderdagochtend een opvallend intrede in de kleuterafdeling van basisschool De Springveer in Alsemberg. De heilige man bleek aanvankelijk spoorloos, maar na een telefoontje van directeur Johan Marchal kwam er duidelijkheid... De sint was in een grote bouwkraan geklommen om op een spectaculaire wijze de kinderen te bezoeken. De bouwkraan staat al enkele weken opgesteld naast de voorlopige lokalen van De Springveer, omdat er een nieuwe school gebouwd wordt. De kinderen hadden de sint dan ook heel wat te vertellen nadat hij veilig landde op de speelplaats.