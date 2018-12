VIDEO. Elke dag 3 inbraken in november. Afgelopen weekend nog ramkraak op Peugeot-garage Tom Vierendeels

04 december 2018

13u28 6 Beersel In november werden in de volledige politiezone Zennevallei elke dag gemiddeld 3 inbraken gepleegd. De teller stond na dertig dagen op 89 vastgestelde feiten. Vrijdagnacht gebeurde nog een ramkraak op een Peugeot-garage in Beersel. De politie roept inwoners op om waakzaam te zijn.

Rond 3 uur zaterdagochtend gebeurde een spectaculaire inbraak bij de Peugeot-garage van Group Ollivier langs de Brusselsesteenweg. Twee verdachten arriveerden met een kleine zwarte wagen aan de garage en stapten uit. Toen ze doorhadden dat duwen en stampen tegen de glazen schuifdeuren niet veel zoden aan de dijk bracht, sprongen ze terug in hun wagen. Ze reden bruut tegen de toegangsdeur van de showroom en duwden zo de twee schuifdeuren open. Vervolgens trok het duo zonder aarzelen naar de burelen om niet veel later naar buiten te spurten en met een rotvaart te vertrekken met hun auto. De zaakvoerder van de garage wil niet veel informatie kwijt over de feiten, maar geeft mee dat de inbrekers voornamelijk geïnteresseerd waren in de sleutels van de reservewagens. Die werden vooralsnog ongemoeid gelaten.

Dat de inbraak in de garage geen alleenstaand geval is blijkt uit cijfers van de politiezone Zennevallei (Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Halle). Afgelopen weekend zou er ook een inbraak geweest zijn in de Alzenbar, het cultuurcafé van CC de Meent. Alleen in Beersel werden sinds zaterdag acht inbraken gepleegd. Maar de cijfers voor november zijn nog spectaculairder. In Beersel gaat het om 39 feiten, in Halle 29 en in Sint-Pieters-Leeuw werden 21 inbraken gepleegd. Het gaat om inbraken in woningen, tuinhuizen en handelszaken. Gemiddeld sloegen inbrekers dus elke dag drie keer toe binnen de politiezone.

“Het is een algemene trend dat het aantal inbraken tijdens de donkere maanden gevoelig hoger ligt”, zegt Anneleen Adang, woordvoerster bij de politie Zennevallei. “Dat is niet enkel bij ons het geval, maar de gemeenten rond Brussel blijken nu wel enorm geplaagd te worden. Tot en met oktober zagen we voor dit jaar nog een daling van het aantal inbraken binnen onze zone. We zien ook dat inbreken in appartementen, wat vooral in Halle het geval is, populairder wordt bij daders.”

De politie roept hierdoor op tot waakzaamheid. “Zelf zetten we traditiegetrouw extra patrouilles in en we ondernemen ook specifieke acties naar aanleiding van het verhoogd aantal inbraken”, verklaart Adang. “Maar we roepen inwoners op om bij alle verdachte zaken die ze opmerken onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen. Alle oproepen voor verdachte handelingen behandelen we met de hoogste prioriteit. Door deze meldingen van inwoners kunnen we ook effectief overgaan tot de arrestatie van verdachten. We hebben de hulp van de burgers echt nodig.”