Veulenborrel in provinciedomein TREKPAARDEN KRIJGEN GEZELSCHAP VAN KLEINE DARKO BART KERCKHOVEN

09 mei 2018

02u45 0 Beersel In het provinciedomein in Huizingen is gisteren de nieuwste bewoner voorgesteld. Het Brabants Trekpaard Darko werd op 20 april geboren en is het eerste veulen dat rond mag huppelen op het domein. Er wonen voortaan zo vier trekpaarden op het provinciedomein.

Darko van 't Provinciedomein Huizingen van Vlaams-Brabant, zo heet het stoere veulentje dat vanaf nu bij zijn mama Jarca op de wei staat. Darko werd op 20 april geboren en werd gisteren verwelkomd met een veulenborrel. Er werden suikerbonen en geboortekaartjes uitgedeeld. "Omdat we dit toch een speciaal moment vinden", zegt gedeputeerde voor provinciedomeinen Walter Zelderloo (Open VLD). Hij is peter van het dier. "Drie jaar geleden gaven we Jerome en Christa hier al een nieuwe thuis en vorig jaar verhuisde ook Jarca naar hier. Omdat we de soort graag mee in stand houden wilden we een eigen veulen in Huizingen en dat is nu gelukt."





Het publiek mocht mee de naam kiezen. Meter en domeinbeheerder Sarah Staut zette enkele namen op een rijtje. "Allemaal bondige namen", vertelt Staut. "Een korte naam is gemakkelijker te onthouden voor de kinderen." Meer dan vijfhonderd bezoekers kozen mee en 70 procent van hen vonden Darko het meest geschikt.





Opleiding

Verzorger Sam Stylemans mag Darko opleiden. "De trekpaarden worden vanaf september tot april minstens een keer per week ingezet voor verschillende activiteiten", zegt Sam. "De paarden versleuren de boomstammen in het bos of halen mee het afval op in het domein. Het publiek kan dat van dichtbij meemaken. Zeker voor de kinderen is het speciaal want het zijn enorm grote dieren die indruk maken. Darko zal wel nog niet meteen actief ingezet worden. Pas vanaf drie jaar kan hij meedraaien. Hij zal intussen wel meekomen zodat hij kan leren van zijn moeder."





Tijdens het hoogseizoen lopen de trekpaarden ook niet rond in het domein maar blijven ze vooral op de weide staan. "Het voorbije weekend was een succes op het domein met in totaal tienduizend bezoekers", zegt gedeputeerde Zelderloo. "Maar het is dan zo druk dat het onverantwoord zou zijn om met de dieren in het park rond te gaan. Iedereen kan Darko en Jarca wel een bezoekje komen brengen. Ze staan voorlopig ook nog even gescheiden van Jerome en Christa zodat de dieren wat kunnen wennen aan elkaar."





Goede start van seizoen

Zelderloo is tevreden over de start van het seizoen op het domein. "Tijdens de paasvakantie alleen al waren er 25.000 bezoekers", zegt hij. "Daar zijn we zeker tevreden mee. We kijken verder nog uit naar de heropening van de gerestaureerde rotstuin eind mei. Dat wordt een hoogtepunt. Dat monument zal de komende jaren veel bezoekers lokken."