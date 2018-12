Veroordeling brengt contract bij NAVO in gevaar Bart Kerckhoven

12 december 2018

13u57 1 Beersel S.P. heeft brute pech nu hij veroordeeld is voor het rijden onder invloed van alcohol. De man liep tegen de lamp in Beersel met 1,47 promille alcohol in het bloed. “Maar een veroordeling kan hem een belangrijke opdracht bij de NAVO kosten”, vertelde zijn advocaat in de politierechtbank.

S.P. werd in maart aan de kant gezet door de politie en blies dus meteen positief. Hij kreeg nadien een boete van 1.600 euro in de bus maar die betaalde hij niet en dus werd hij gedagvaard door het politieparket. “Hij had de aanmaning nooit ontvangen en dan brengt hem in een lastige situatie”, vertelde zijn advocaat vandaag aan politierechter Johan Van Laethem. “Hij kan namelijk een belangrijke opdracht uitvoeren voor een klant bij de NAVO maar daarvoor moet hij een blanco strafregister hebben.” De advocaat vroeg dus in de eerste plaats om een werkstraf, maar aangezien het verplicht rijverbod ook op dat strafblad zal staan was het al duidelijk dat hij zijn cliënt moeilijk kon helpen. Van een opschorting wilde rechter Van Laethem al helemaal niet horen. “Ik ben er al geen voorstander van om voor zo’n hoge alcoholgehaltes enkele minnelijke schikkingen op te sturen”, aldus Van Laethem. De man ging naar huis met een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 25 dagen. Welke opdracht de man misschien kwijt is door die veroordeling kwamen we niet te weten.