Vernieuwde Kapittelbeek wordt feestelijk ingehuldigd 18 april 2018

02u38 0 Beersel Komende zondag vieren de gemeente Beersel en de Vlaamse Landmaatschappij de herinrichting van de vallei van de Kapittelbeek. Op de planning staat een buurtfeest voor jong en oud.

In de voorbije maanden werd er hard gewerkt aan de oevers van de Kapittelbeek, naast de wijk Het Geer in Dworp. De buurt kreeg onder meer een nieuwe speeltuin en heraangelegde wandelpaden. In totaal kostte het project 1,6 miljoen euro.





De festiviteiten in het kader van de officiële opening starten vrijdag. Dan mogen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van Sint-Victor en de Gemeenteschool Dworp het natuurleerpad verkennen. Aansluitend volgt een picknick.





Zondag kunnen jong en oud vanaf 14 uur kennismaken met de vernieuwde inrichting van de wijk. Er worden onder meer begeleide wandelingen en een fotozoektocht georganiseerd. Meer dan 250 mensen schreven zich al in voor de receptie. (MEN)