Verhalen achter Beerselse kapelletjes uitgespit 10 april 2018

Lydia Denayer en Alex Wauters zijn aan het spitten gegaan in de geschiedenis van Beerselse kapelletjes. Het resultaat lees je in het tijdschrift 'En het dorp zal duren', van heemkundig genootschap 'van Witthem'.





Eerder kwamen de kapelletjes van Lot, Alsemberg en Dworp aan de beurt, maar deze keer ging het duo op zoek naar de verhalen in Beersel zelf. "En we hebben uiteenlopende verhalen gesprokkeld", zegt Alex. "Van de communautaire strijd rond de Sint-Agneskapel, tot de oorsprong van kleine kapelletjes die vandaag nog onderhouden worden door eigenaars, zoals in de Stoofstraat."





Het tijdschrift is te koop voor 10 euro. Die som kan je overschrijven op het rekeningnummer BE24 0013 1143 4138, met vermelding van naam en adres. (BKH)