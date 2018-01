Veerle Leroy wil burgemeester worden 22 januari 2018

Beersel Groen en Sp.a trekken opnieuw samen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekster en schepen Veerle Leroy (Groen) wil de eerste vrouwelijke burgemeester van Beersel worden.

Groen en sp.a zijn tevreden over hun realisaties van de voorbije legislatuur. "Daarom bundelen we nog eens de krachten. We werken aan een sterke lijst met een aantal verrassende nieuwe gezichten."





Groen en sp.a behaalden bij de vorige verkiezingen samen drie zetels en werd zo na N-VA (acht zetels) en CD&V (tien zetels) de derde grootste Vlaamse fractie. "Na de verkiezingen willen wij als 'kingmakers' mee bepalen met welk programma en met welke partijen we Beersel van 2019 tot 2024 besturen", zeggen voorzitters Jan Steyaert van Groen en voorzitter Gert De Ceukelaire van sp.a.





Het kartel wil zelfs de burgemeesterssjerp wegkapen. "Als de kiezer de kaarten grondig herschudt, wil ik de eerste vrouwelijke burgemeester worden" zegt schepen Leroy die de lijst zal trekken. Ze gooit zich zo in de strijd met huidig burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). (BKH)