Vechtersbaas riskeert werkstraf 07 maart 2018

Beersel Een dertiger uit Beersel riskeert een werkstraf voor slagen en verwondingen.

Alles begon bij de diefstal van de bromfiets van een vrouw in Beersel, in juni 2014. Zij belde haar vriend op, die meteen met twee kompanen op zoek ging naar de dief. Al snel vonden ze de jonge dader, waarop ze hem klem reden. De inzittenden van twee andere wagens zagen alles gebeuren en kwamen tussenbeide, waarop het tot een grote vechtpartij kwam.





"Beklaagde F.L. sloeg hierbij met een honkbalknuppel", aldus het parket. Maar dat ontkende hij zelf in de rechtbank. "Ik dacht dat die jongen op de scooter aangevallen werd, en wou de partijen uit elkaar houden. Niets meer. Ik wist ook niets van die diefstal. Ik heb die jongen na het tumult zelfs nog een lift gegeven."





Het parket besloot om enkel F.L. te dagvaarden en een werkstraf te vorderen. "Waar zijn die andere vechtersbazen hier eigenlijk?", uitte advocaat Johan De Smet zijn ongenoegen. Uitspraak op 29 maart. (WHW)