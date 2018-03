Vechtersbaas krijgt werkstraf 30 maart 2018

Een dertiger uit Beersel heeft een werkstraf van 150 uur gekregen voor slagen en verwondingen.





Alles begon met de diefstal van de bromfiets van een vrouw, in het centrum van Beersel. Zij belde haar vriend op, die twee kompanen optrommelde om achter de dief aan te gaan. Ze vonden hem ook al snel en reden hem klem. Maar de inzittenden van twee andere auto's zagen alles gebeuren en kwamen tussenbeide, wat uitmondde in een grote vechtpartij. De beklaagde, die de dief ter hulp geschoten was, maakte hierbij gebruik van een honkbalknuppel. "Ik dacht dat die jongen op de scooter aangevallen werd en ik wou de verschillende partijen scheiden", aldus de man. "Ik wist ook niets van die diefstal." (WHW)