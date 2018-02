VB wil voorrang in onderwijs voor kinderen van Nederlandstalige ouders 14 februari 2018

02u32 0 Beersel Vlaams Belang Beersel stelt voor om kinderen van Nederlandstalige ouders voorrang te geven bij de inschrijvingen in basisscholen. Een voorstel dat onderwijsschepen Jo Vander Meylen (CD&V) meteen van tafel veegde. "Het is onze plicht om onderwijs aan te bieden aan álle kinderen."

Klaas Slootmans, voorzitter van de Beerselse Vlaams Belang-afdeling, stelt dat de kwaliteit van het onderwijs erop achteruitgaat omdat er te veel anderstalige kinderen in de Beerselse scholen zitten. "De acht basisscholen die Beersel rijk is, staan voor enorme uitdagingen", aldus Slootmans. "Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat het aantal leerlingen met een vreemde thuistaal in onze gemeente enorme proporties aanneemt. In basisschool Sint-Victor Alsemberg loopt dat cijfer zelfs op tot 61 procent. Maar ook in Lot zien we hetzelfde fenomeen. We vragen dan ook intensievere inburgeringsklassen, en een inschrijvingssysteem naar Brussels model, waarbij leerlingen van Nederlandstalige ouders absolute voorrang krijgen in het Nederlandstalig onderwijs."





"Wettelijk zelfs niet mogelijk"

Maar onderwijsschepen Jo Vander Meylen veegde het idee prompt van tafel. "Het is wettelijk zelfs niet mogelijk", pareerde hij. "Er zijn criteria vastgelegd met de collega's in Halle en Sint-Pieters-Leeuw voor ons centraal aanmeldingsregister. Destijds wilden we voorrang geven aan Beerselse leerlingen, en dat mocht niet. De afstand tussen woning en school mag wel een criterium zijn. Ik vind het onze taak om alle Beerselse kinderen onderwijs aan te bieden, en dus ook anderstalige kinderen die in de buurt van een school wonen. Ik vind het standpunt van Vlaams Belang vooral heel populistisch én in strijd met de wet."





Een achteruitgang van de onderwijskwaliteit vreest Vander Meylen niet. "Net omdat er hier meer anderstalige leerlingen zijn, voorziet de Vlaamse overheid hier extra middelen voor huiswerkklassen, taalstages en leerkrachten. Ons onderwijs gaat er dus zeker niet op achteruit." (BKH)