Vandalen slaan toe langs Kapittelbeek TWEE WEKEN VOOR OFFICIËLE OPENING NA HERINRICHTING: BART KERCKHOVEN

11 april 2018

02u31 0 Beersel De heringerichte oevers van de Kapittelbeek moeten nog officieel geopend worden maar nu al hebben vandalen er vernielingen aangebracht. Er werd graffiti gespoten op een insectenhotel, paaltjes werden losgerukt en bordjes stukgemaakt.

De voorbije maanden werd er hard gewerkt aan de oevers van de Kapittelbeek naast de wijk Het Geer in Dworp. Het Hendrik Consciencewandelpad werd opnieuw aangelegd, de beek werd in ere hersteld, brugjes werden vernieuwd, er werd nu een boomgaard aangeplant en ook de speeltuin werd opnieuw ingericht. Met een groot insectenhotel en een Rode Ridderleerpad zullen de kinderen binnenkort heel wat kunnen bijleren over de natuur. Maar nog voor de officiële opening hebben vandalen er al vernielingen aangebracht. "Ik kan het alleen maar betreuren", zegt bevoegd schepen Veerle Leroy (Groen). "De vernielingen moeten maandag gebeurd zijn want zondag lag alles er nog goed bij. De naambordjes aan de bomen werden afgerukt, op het insectenhotel en op de boomstambank werd graffiti gespoten en verschillende paaltjes die het Rode Ridder Leerpad aanduiden zijn losgetrokken. Bovendien werden ook de Kapittelbeeksluis zelf dichtgedraaid zodat het water van de beek niet meer wegkon."





Wellicht jongeren

Een vrijwilliger van Natuurpunt was gisterenochtend al aan de slag om de graffiti op het insectenhotel te overschilderen en ook de rest van de schade zal nog hersteld worden. "Het zijn wellicht jongeren die dit gedaan hebben maar ik kan echt geen zinnige reden bedenken waarom men dit doet", zegt Leroy. "Dit is een mooi stukje natuur dat er alleen maar mooier op geworden is. Ik hoop dat iemand van de omwonenden toch nog iets gezien heeft zodat we de daders vinden. Ik ga het ook aan de politie melden."





Het stukje groen aan de Kapittelbeek ligt wat verscholen achter een woonwijk naast het centrum van Dworp. "Daarom vraag ik ook aan de buren om in de toekomst mee een oogje in het zeil te houden", zegt de schepen. "Ook de wijkagent kan er misschien wat vaker patrouilleren. Net nu alles afgewerkt wordt maken we dit mee. Er worden al jaren plannen gesmeed en eindelijk wordt het allemaal concreet. Dan is dit soort vandalisme een kaakslag voor iedereen die hier aan meewerkt."





1,6 miljoen euro gekost

Op zondag 22 april wordt de herinrichting van de Kapittelbeek gevierd met een slotevenement op en rond de speeltuin en dat vanaf 14 uur. Het hele project heeft 1,6 miljoen euro gekost en werd met de hulp van de Vlaamse Landmaatschappij gerealiseerd. Het is een onderdeel van het grotere Land van Teirlinck-project waarmee de unieke stukjes natuur in Beersel heringericht en bewaard worden.