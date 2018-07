Valse dakwerkers op pad 27 juli 2018

De afgelopen weken waren er opnieuw valse dakwerkers op pad. Begin deze week was dat nog het geval in Dworp. De mannen proberen met verschillende smoesjes binnen te dringen en hun slachtoffers geld te ontfutselen. De politie vraagt alvast om alert te zijn en wanneer iemand aanbelt steeds naar identificatie te vragen. Een factuur of uitstel om nadien te beslissen vragen, is een goede optie om niet opgelicht te worden. Wie verdachte dakwerkers aan de deur krijgt, kan een melding doorgeven op 02/363.93.00 of via 101 of 112 de hulp van de politie inroepen. (BKH)