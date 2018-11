UrbanSoccer-complex in Dworp sluit plots de deuren Franse directie wil af van Belgische voetbalvestigingen Bart Kerckhoven

30 november 2018

16u10 1 Beersel Het UrbanSoccer-voetbalcomplex op de Bruine Put in Dworp is sinds donderdag definitief gesloten. De Franse directie wil af van de Belgische vestigingen. “Ook wij waren verrast”, zegt verantwoordelijke Julien Darquenne. “Maar wie voorschotten betaalde, mag er gerust op zijn dat UrbanSoccer alles zal terugbetalen.”

De sluiting van UrbanSoccer langs de Lotsesteenweg op de kop van de Bruineput is een complete verrassing voor veel gebruikers. Verschillende sportievelingen huren er sinds 2013 een van de veldjes in het overdekte complex af om er wedstrijdjes in ploegen van vijf te spelen. Maar voor verantwoordelijke Julien Darquenne zat er donderdag niets anders op dan een affiche op te hangen aan de deur met het nieuws dat UrbanSoccer niet meer opengaat. “We werden zelf pas donderdag op de hoogte gebracht”, zegt Julien. “Ik vind het ook jammer dat het complex zo plots sluit. We wisten al langer dat UrbanSoccer de vestigingen in België wilde sluiten. Maar we hoopten om in Dworp in schoonheid te kunnen eindigen met een feestje. Die kans kregen we niet.”

Verschillende klanten vragen zich wel af of ze hun voorschotten nog terug zullen zien. Want niet alleen de velden werden verhuurd, ook de cafetaria deed dienst als feestlocatie. “Ik kan iedereen geruststellen”, zegt Julien. “UrbanSoccer zal iedereen het geld terugbetalen. Enkele maanden geleden sloot in Boechout ook een UrbanSoccer-vestiging en daar is iedereen vergoed. Ik weet dat door die plotse sluiting mensen ongerust zijn, maar ze kunnen erop vertrouwen dat alles correct afgehandeld wordt.”

Ook een handvol personeelsleden zal volgens Julien correct uitbetaald worden. De vestiging in Gent sloot enkele dagen geleden ook al de deuren en vandaag heeft UrbanSoccer in ons land enkel nog een complex in Gosselies, vlak bij Charleroi. “Het Franse bedrijf heeft andere prioriteiten”, legt Julien uit. “In Frankrijk is het marktleider met meer dan dertig vestigingen en er wordt nu uitgebreid naar Portugal. Daarom moesten keuzes gemaakt worden. Financieel draaide het in Dworp zeker niet slecht maar er spelen allicht ook andere factoren mee. Zo kan je in Frankrijk scheidsrechters aanwerven in een bepaald statuut terwijl dat hier onmogelijk is. Het speelt natuurlijk allemaal mee wanneer zo’n grote beslissingen genomen worden.”

Wat er met het complex zelf zal gebeuren, is nog onduidelijk. De kans bestaat dat er een overnemer gezocht zal worden door UrbanSoccer.

Wie voorschotten betaalde aan UrbanSoccer voor reservaties, kan altijd contact opnemen met het bedrijf via admin@urbansoccer.be.