Twee gewapende en gemaskerde tieners geklist na overval op Okay, derde voortvluchtig Tom Vierendeels

07 april 2019

21u31 0 Beersel Drie gewapende en gemaskerde jongeren hebben zaterdagavond een overval gepleegd op het Okay-filiaal in Huizingen. Een riskante zet, want er waren nog heel wat klanten aanwezig toen ze hun slag sloegen. Twee van de drie overvallers, tieners uit Tubeke, konden uiteindelijk snel worden gevat. Niemand raakte gewond.

In trainingsbroek en met een sjaal voor de mond, een pet op het hoofd en de kap over hun hoofd getrokken stormde het trio zaterdagavond kort voor 18 uur de Okay in de Guido Gezellestraat binnen. “Terwijl ze met hun pistolen zenuwachtig in het rond zwaaiden schreeuwden ze in het Frans dat ze de inhoud van de kassa’s wilden: ‘Vide la caisse! Vite!’”, vertelt Nancy W. Zij stond met haar zoon net aan een van de twee geopende kassa’s en had nog maar de code van haar betaalkaart ingevoerd. “Een van de twee stond voor mijn neus. Terwijl hij het geld uit de kassa in de zakken van zijn broek stak, bleef hij recht in mijn ogen staren. Tot ik besefte dat dit niet slim was, waarop ik mijn hoofd wegboog. Ik stond aan de grond genageld en durfde geen woord uit te brengen. Niemand trouwens – het was muisstil in de winkel. Mijn zoon die naast mij stond durfde ik zelfs niet aan te kijken. Twee daders leegden de kassa’s terwijl de derde binnen op uitkeek bleef staan. Mijn zoon zag dat het pistool van de dader aan onze kassa op scherp stond. Het ging razendsnel, maar voor ons leek het een eeuwigheid te duren. Zoiets verwacht je nooit, en toch niet in de buurtsupermarkt in uw buurt.” Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat het trio 300 à 400 euro cash buit kon maken.

De drie mannen sloegen vervolgens op de vlucht: twee gingen er te voet vandoor en de andere stoof er vandoor met een vluchtwagen. “Twee buurmannen zagen de twee gemaskerde mannen door de straat lopen, maar ik had pas door dat er iets aan de hand was toen hier een hele hoop agenten voor de deur liepen”, zegt Sarah Cooman, die ter hoogte van DHL Pharma Logistics in de Gustave Demeurslaan woont. “Ze doorzochten de grasberm aan de overkant van de straat. Op dat moment hadden ze de twee daders al gevat. Ook de helikopter van de politie cirkelde hier een half uur rond. Vermoedelijk liepen ze even verderop de spoorweg op en werden ze aan de achterzijde van Pharma Logistics gearresteerd.”

Volgens parketwoordvoerder Gilles Blondeau gaat het om twee tieners van 17 en 18 jaar uit Tubeke. “Het parket van Nijvel is bevoegd voor de minderjarige”, geeft hij mee. “De meerderjarige werd door het parket Halle-Vilvoorde voorgeleid bij de onderzoeksrechter met het oog op zijn verdere aanhouding.” Of de onderzoeksrechter daar ook op in ging is niet duidelijk. De derde verdachte zou gisteren nog spoorloos geweest zijn.

De politie voerde uiteindelijk nog tot 21.30 uur onderzoek in de Gustave Demeurslaan. “Ze waren op zoek naar bewijzen en ik zag hoe ze voor onze deur onder meer twee pistolen van tussen het gras haalden”, gaat Sarah verder. “Er kwam ook een geldspeurhond ter plaatse en die kon verschillende muntstukken opsporen, maar briefjes leken ze mij niet te vinden.” Het is dus niet duidelijk of de volledige buit intussen al gerecupereerd kon worden.