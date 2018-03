Twee auto's in brand gestoken BRANDWEER KAN OVERSLAG NAAR WONING VERMIJDEN TOM VIERENDEELS

02u35 0 Beersel In de Vaucampslaan werden maandagochtend twee voertuigen in brand gestoken. Die behoren beide toe aan hetzelfde gezin. De wagens stonden op de straat net voor de woonst geparkeerd. De brandweer kon een overslag vermijden, maar een rolluik en raam raakten wel beschadigd. Het onderzoek naar de daders loopt.

De buurtbewoners van de straat werden rond 6 uur plots uit hun slaap gewekt. "Ik werd wakker door een knal en dacht dat we met inbrekers te maken hadden", zegt een buurman. "Ofwel was het iemand die te snel over de verkeersdrempel was gereden, wat soms ook veel lawaai veroorzaakt. Om zeker te zijn ging ik naar de gang om eens rond te kijken en zag nergens iets verdachts. Toen ik terug in de slaapkamer kwam was er een tweede knal. Aan het slaapkamerraam zag ik rook en vlammen. Eerst dacht ik dat het huis van de buren, dat aan onze woning hangt, in brand stond en verwittigde mijn vrouw en maande haar aan om zich snel aan te kleden. Toen ik buitenkwam zag ik dat het niet de woning, maar de auto van de buren was. De vlammen likten op dat moment de dakgoot al, en de overbuur stond ook al op straat. Dat er nog een tweede wagen in brand stond had ik pas na een tijdje door. Kort nadien viel het rolluik van de woonst naar beneden."





Lichterlaaie

De hulpdiensten werden verwittigd en ploegen van de post Halle van de brandweerzone Vlaams-Brabant West, die maar op vier straten van de brand gelegen is, waren heel snel ter plaatse. "Er was een oproep van de buren bij ons binnengelopen over twee auto's die op de straat in brand stonden", zegt brandweerofficier Pieter-Jan Collier. "Bij onze aankomst stond een van de twee al in lichterlaaie, terwijl de andere ook achteraan aan het branden was. Onze eerste prioriteit was om een overslag naar de woonst de vermijden, aangezien de wagens er vlak voor geparkeerd stonden. We konden de vlammen afsnijden, maar een rolluik en het raam raakten wel beschadigd. Nadien konden we volgens de gebruikelijke procedure de twee wagens blussen."





Kwaad opzet

Al snel rees het vermoeden dat er sprake was van kwaad opzet. Beide voertuigen stonden achter elkaar geparkeerd, maar de achterste wagen - die zo goed als volledig uitbrandde - raakte vooral achteraan beschadigd. Het eerste voertuig had ook enkel achteraan aan de kant van de stoep schade, met ook brandschade binnenin. Het parket Halle-Vilvoorde werd in kennis gesteld en stelde een branddeskundige en het labo aan voor verder onderzoek. "Ik kan enkel meegeven dat de twee wagens volgens de deskundige afzonderlijk in brand werden gestoken", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. "Het onderzoek loopt."





Kalme buurt

De bewoners, waarvan de dochter een kinderopvang zou uitbaten op het adres, wilden niet reageren op de feiten. Buren reageren verrast. "Voor hetzelfde geld was dit bij ons gebeurd", klinkt het geschokt. "Zeer uitzonderlijk, zeker omdat het hier sinds enkele jaren weer zeer kalm in de buurt is. We weten ook niet wat denken, maar hopelijk pakken ze de dader snel op."