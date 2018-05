Trekpaard Jarca zet gezond veulentje op de wereld 05 mei 2018

02u49 0 Beersel Jarca, een van de Brabantse trekpaarden die hun thuis in het provinciedomein in Huizingen hebben, is bevallen van een veulen.

"De bevalling heeft wat op zich laten wachten, maar de natuur heb je natuurlijk niet in de hand", zegt gedeputeerde voor Provinciedomeinen Walter Zelderloo (Open Vld). Voor die bevalling verhuisde Jarca even naar een gespecialiseerd centrum. Alles is overigens vlot verlopen en zowel merrie als veulen stellen het goed. Volgende week dinsdag worden Jarca en haar veulen verwelkomd op het domein en zal ook de naam van het nieuwkomertje bekendgemaakt worden. Via een wedstrijd konden bezoekers van het provinciedomein daar zelf voorstellen voor indienen. (BKH)