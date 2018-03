Trekpaard Jarca staat op bevallen 03 maart 2018

Eén van de trekpaarden op het provinciedomein in Huizingen verhuist binnenkort even naar een andere locatie. Trekpaard Jarca is namelijk hoogzwanger en kan dus elk moment een veulen krijgen. Nu krijgt iedereen de kans om de naam van het veulen te kiezen. De voornamen waaruit gekozen kan worden zijn: Lena, Dora, Rosa voor een merrie en Karlo, Leo, Darko voor een hengst. Tot eind maart kan iedereen zijn voorkeur doorgeven via de website, Facebook of aan de ingang van het domein. Op 9 mei wordt op het domein een veulenborrel georganiseerd waarbij bezoekers getrakteerd worden op doopsuiker en ook de naam van het veulen en de meter en peter worden dan bekendgemaakt. (BKH)