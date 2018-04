Toveren met hologrammen, animatiefilm maken of graffiti spuiten tijdens Scholencultuurdag 25 april 2018

02u54 0 Beersel Vierhonderd leerlingen van de Beerselse basisscholen werden de voorbije dagen ondergedompeld in cultuur. In cultuurcentrum de Meent en omgeving konden de kinderen van de derde graad zich helemaal uitleven.

Zo werd er een film vertoond met in de hoofdrol de Molenbeekse rapster Si-G die dan aan het einde zelf de filmzaal binnenstapte om te praten met de kinderen. In een media-lab konden de kinderen zichzelf in een hologram omtoveren, een eigen animatiefilm maken of zelf de geluiden invullen in animatiefilm. Zelfs graffiti stond op het programma. Het oude doel van het voetbalveld en enkele nadarhekken werden door de organisatie Killerbee in een mum van tijd met zwart plastic omgetoverd tot graffitimuren.





Negen workshops

De kinderen konden zo uit negen workshops kiezen.





"De scholencultuurdag is ontstaan nadat we wel eens te horen kregen dat cultuuruitstappen voor scholen niet meer evident zijn door de maximumfactuur", zegt schepen van Onderwijs Jo Vander Meylen (CD&V). "Alleen al het busvervoer kost geld. Door een volledige dag met allerlei cultuuractiviteiten aan te bieden kunnen de kinderen echt de Meent eens ontdekken."





"Bovendien kwamen de leerlingen zelfs met de fiets en dat is niet alleen gezond maar is ook een besparing op de vervoerskosten." (BKH)