Tientonner schuift huis net niet binnen ANKERPOTEN VAN HOOGTEWERKER VERLIEZEN PLOTS ALLE GRIP TOM VIERENDEELS

16 mei 2018

02u37 0 Beersel Een meer dan tien ton zware hoogtewerker is gisteren ei zo na een woning in de Donderveldstraat binnengedonderd. De vier steunpoten verloren hun grip, waarop het gevaarte op een steile oprit aan het schuiven ging. Een arbeider kon maar net op tijd wegspringen.

Dirk De Beule en Danny Bennestekker, die beiden voor ENGIE Fabricom werken, waren gisterenmiddag aan de slag in de Donderveldstraat. Voor een routineklus, al draaide die ondanks hun ervaring bijna uit op een ramp. "We waren ter plaatse gegaan om enkele kabels van Telenet te vervangen", vertellen de arbeiders. "We begonnen te werken op een steile oprit, die even verderop opsplitst richting twee woningen. Collega's waren eerder al ter plaatse gegaan met een ladder en een kleinere hoogtewerker. Maar doordat de elektriciteitspaal naast een boom staat en de kabel vrij hoog hangt, konden ze met dat materiaal hun werk niet naar behoren uitvoeren."





Daarom werden Dirk en Danny opgetrommeld om de klus te klaren met een hoogtewerker van 12,5 ton. Twee uurtjes werk en het zit erop - dachten ze. Maar dat draaide even anders uit. "De hoogtewerker stond net op de juiste plaats, met de vier ankerpoten in positie", vertelt Danny. "De wielen waren dus van de grond." Maar het wegdek verkeert in slechte staat en al snel veranderden die poten in ski's. "Ik stond toen net achter de hoogtewerker, terwijl Danny vooraan in de cabine zat", vervolgt Dirk. "Plots begon het gevaarte te schuiven. In paniek ben ik meteen in de richting van de straat gelopen om mezelf in veiligheid te brengen."





Geluk in het kwadraat

Danny sprong op zijn beurt uit de cabine, waarop ze de hoogtewerker vijf tot tien meter achteruit zagen schuiven. "Gelukkig kon Dirk nog wegspringen", klinkt het aangeslagen. "Zo'n gevaarte hou je niet tegen... De hoogtewerker schoof in de richting van een woning en we dachten dat het tot een botsing zou komen. Gelukkig heeft één van de poten zich toch nog in de grond geboord, waardoor alles plots tot stilstand kwam. We hebben hier op meer dan één vlak geluk gehad."





Vrouw geëvacueerd

De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de politiezone Zennevallei stuurden ploegen ter plaatse. "Maar ook voor ons is dit een riskante onderneming, en dan doen we liever een beroep op een takelfirma", aldus brandweerofficier Hans Van Schepdael. "Uit voorzorgen heb ik de bewoonster van het naastgelegen huis wel laten evacueren." Zij bracht de namiddag noodgedwongen met haar twee hondjes door op straat. Het verwijderen van de hoogtewerker verliep uiteindelijk zonder problemen.