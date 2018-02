Tiener krijgt werkstraf na joyride 20 februari 2018

Een tiener die de auto van zijn grootouders in de prak reed, heeft in de politierechtbank een werkstraf gekregen. De 18-jarige vertrok op 9 april van vorig jaar met de auto, zonder medeweten van zijn grootouders. Zijn rit eindigde tegen een muurtje, maar gelukkig bleef hij zelf ongedeerd. "Een jeugdzonde", aldus de advocaat van de jongen. "Daarom vragen we strafopschorting of een werkstraf." Politierechter Johan Van Laethem vond dat opschorting geen goed signaal zou zijn, en zag meer heil in een werkstraf. Het werd er eentje van vijftig uur, met nog een rijverbod van een maand erbij. (BKH)