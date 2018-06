Tiende veroordeling: 18 maanden cel en levenslang rijverbod 14 juni 2018

02u37 0 Beersel J.C. zal zijn tiende passage in een politierechtbank niet snel vergeten: deze keer kostte het hem definitief zijn rijbewijs en ook nog eens achttien maanden cel.

De man moest zich verantwoorden nadat hij op 10 augustus van vorig jaar onder invloed van alcohol achter het stuur betrapt werd. En dat terwijl hij ook nog eens een rijverbod van vijf jaar moest uitzitten. In het verleden werd hij al zes keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol en het was ook niet de eerste keer dat hij tijdens een rijverbod achter het stuur zat. Maar het weerhield er hem allemaal niet van om die dag rond te rijden met 1,69 promille alcohol in het bloed.





De advocate van J.C. legde uit dat haar cliënt niet trots is op zijn palmares, maar dat een sensibiliseringscursus misschien beter zou zijn om hem te helpen. Dat wuifde politierechter Johan Van Laethem echter weg. "Uw cliënt heeft vijftien jaar lang alle mogelijke overtredingen begaan in het verkeer", aldus Van Laethem. "En dan zou u nog verwachten dat we hem een gunst verlenen? Dat gaat hier dus niet." J.C. ging naar huis met een celstraf van achttien maanden, een levenslang rijverbod en een boete van 4.000 euro. (BKH)