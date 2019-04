Thrillerauteur Patrick De Bruyn brengt boek uit dat hij nooit wilde schrijven: eigen vader die ingepalmd wordt door jonge vrouw speelt hoofdrol in ‘Eeuwig Nacht’ Bart Kerckhoven

12 april 2019

10u57 0

Thrillerauteur Patrick De Bruyn (63) heeft na vier jaar een nieuw boek uit. De inspiratie voor ‘Eeuwig Nacht’ vond hij opnieuw in het leven van zijn vader die ingepalmd werd door een vrouw die met zijn erfenis aan de haal ging. “Het is een goed boek maar eigenlijk heb ik het nooit willen schrijven”, zegt De Bruyn.

Schrijver Patrick De Bruyn kan een goed misdaadverhaal neerpennen. Dat weet iedereen na elf boeken wel. Met onder andere de Hercule Poirotprijs als bekroning voor al dat werk. Maar soms overtreft de realiteit de fictie. Zijn vorig boek ‘Slaapwel’ draaide al rond zijn vader die na drie bizarre verkeersongevallen in het ziekenhuis belandde. Wat later zou blijken dat een vriendin van hem vooral op zijn geld uit was. Toen De Bruyns vader net op de dag dat hij ontslagen zou worden in het ziekenhuis overleed werden de vermoedens van de auteur en zijn familie nog meer bevestigd. Het leed van de familie kreeg zo opnieuw een plaats in ‘Eeuwig Nacht’. “Ik heb er vier jaar aan geschreven en het is het sluitstuk geworden van een tweeluik dat dus met ‘Slaapwel’ begon. Het verhaal van mijn vader en een zogenaamde vriendin die uiteindelijk met zijn erfenis ging lopen kreeg in het echte leven doorheen die jaren steeds meer vorm. Toen hij overleden was kregen we bij de notaris te horen dat er de ochtend van zijn overlijden nog geld afgehaald werd van zijn rekeningen. We hebben nooit kunnen bewijzen dat zij het was. Maar de maanden nadien heb ik me vastgebeten in zijn verhaal. Het appartement in Zuid-Frankrijk waar mijn vader met haar naar toe trok bleek een erfenis te zijn aan haar van een andere oude man. Zij zonderde mijn vader ook compleet van ons af en maakte ons zwart. Zelf speelde ze de vermoorde onschuld en beweerde ze dat ze haar twee kinderen en haar man verloor in een ongeluk. Niets bleek te kloppen.”

In het boek is de vader van de schrijver mijnheer Adam. Het is kleindochter Elise die in het verhaal op zoek gaat naar de waarheid. Op enkele aanpassingen na is alles waargebeurd. “Soms moest ik wel omdat het verhaal beter te kunnen vertellen aan de lezer”, zegt De Bruyn. “Wie dit boek koopt zal het niet meteen aanschaffen omdat het waargebeurd is. Ik wilde ook niet dat het echt nadrukkelijk op de cover stond. Het is bescheiden vermeld en dat is goed voor mij. De mensen hoeven dit echt niet te kopen omdat het een weergave is van wat ik de voorbije jaren meemaakte.”

De Bruyn beleefde enkele heftige jaren op privévlak en besloot toch om dat in de openbaarheid te brengen. Niet iedereen zou er mee te koop willen lopen. “Ik heb er lang over nagedacht”, zegt De Bruyn. “Ik weet dat mensen zich zullen afvragen waarom ik dat gedaan heb en niet gewoon een verzonnen verhaal geschreven heb. Eerlijk? Ik heb zelf lang getwijfeld. Ik heb mijn familie bij die beslissing betrokken en zij steunden me. Ik heb echt de tijd genomen om dit boek te schrijven zodat ik vind dat het een goed boek geworden is. Maar ik heb het zelf nooit willen schrijven. Veel liever had ik het allemaal nooit meegemaakt. Het is confronterend om dat allemaal te schrijven en emotioneel was het bij momenten erg zwaar. Eén ding heb ik mezelf wel beloofd. Het is nu genoeg geweest. ‘Eeuwig Nacht’ was net als de voorganger enorm somber. Mijn volgend boek mag wat luchtiger zijn. Ik denk dat de lezers dat wel zullen appreciëren.”

Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Horizon en is verkrijgbaar in de boekhandels.