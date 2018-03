Te koop: De Grote Sleutel BESCHERMD GEBOUW KAN WOONPROJECT WORDEN BART KERCKHOVEN

26 maart 2018

02u34 0 Beersel Het gemeentebestuur van Beersel kan eindelijk De Grote Sleutel in Alsemberg te koop zetten. Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelt wel voorwaarden, omdat het om een beschermd gebouwencomplex gaat. Toch is een woonproject er perfect mogelijk. De voorbije jaren waren vooral verenigingen thuis in het voormalige klooster.

De Grote Sleutel aan de Pastoor Bolsstraat in Alsemberg is een merkwaardig gebouwencomplex waarvan de oorsprong alweer vijf eeuwen teruggaat. Kapelaanswoningen werden toen gebouwd in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Alsemberg. Tweehonderd jaar geleden was er een kostschool gevestigd en evolueerde het naar een klooster. Decennia terug was het even een weeshuis, maar in 1979 kocht het gemeentebestuur van Beersel de gebouwen aan. Een tiental jaar geleden wilde het gemeentebestuur er een school van maken, maar het Agentschap Onroerend Erfgoed kon zich niet vinden in die plannen en dus werden ze afgevoerd.





"En dus kan De Grote Sleutel nu verkocht worden", zegt schepen van Patrimonium Veerle Leroy (Groen). "Erfgoed heeft een hele selectieleidraad opgesteld. Een kandidaat-koper moet dus eerst vertellen wat hij van plan is. Een woonproject is perfect mogelijk, maar er zijn heel wat criteria waarop de projecten beoordeeld zullen worden. Als er een sociale meerwaarde is, levert dat extra punten op. Wat er in de toekomst ook komt, het moet wel aansluiten bij het centrum van Alsemberg."





Ondergrondse parking

Appartementen zijn mogelijk maar ook een cohousingproject of assistentiewoniningen zijn perfect in te plannen. In het dossier werden nu al verschillende mogelijkheden onderzocht. Onder meer de parkeerplaatsen werden al berekend. Zo suggereerde een studiebureau al een ondergrondse parking in de binnentuin met een autolift. Een gewaagd voorstel waarover Erfgoed al twijfels uitte. Als dat niet haalbaar is, kan een toekomstige eigenaar wel nog een stukje grond aan de Witteweg overkopen om er een parking van te maken. Oppositiepartij N-VA liet al weten dat ze het jammer vindt dat een deel van het speelterrein van de plaatselijke Chiro dan moet sneuvelen. "Maar het is enkel een optie en we spreken over een fractie van het speelterrein dat ze ter beschikking hebben", benadrukt het college.





Een deel van het gebouw langs de kant van de Witteweg kan nog ingericht worden als garage. "Het gebouw lijkt misschien niet zo evident om een nieuwe bestemming te krijgen, maar er zijn zeker mogelijkheden", weet Leroy. "Kandidaten krijgen op 23 april alle informatie tijdens een infomoment. Op 22 mei moeten alle kandidaturen ingediend zijn en nadien wordt een selectie van vijf gemaakt. Later wordt er dan verder onderhandeld, zodat we eind 2018 het gebouw kunnen toewijzen aan een koper die volgend jaar het project kan realiseren."





400.000 euro

Er moet nog een nieuwe schatting gebeuren, maar het gemeentebestuur hoopte een paar jaar geleden nog 400.000 euro te krijgen voor De Grote Sleutel. De lokalen van de Orfeusacademie aan de achterzijde blijven wel in handen van het bestuur.